18:40 01.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве закроют движение на участке Набережного шоссе

В связи с проведением ремонтных работ с сегодняшнего дня, первого октября 2017 года, в украинской столице будет закрыто движение на участке Набережного шоссе. 

В Киеве закроют движение на участке Набережного шоссе

Об этом говорится в сообщении "Киевавтодора" на странице в Facebook.

По информации ведомства, на участке Набережного шоссе будет идти капитальный ремонт дороги. В частности, ремонтные работы будут длится от станции метро "Днепр" в направлении Почтовой площади будет закрыто.

 "Движение транспорта на этом участке будет организовано по встречному направлению", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на ремонт дорог в Украине Государственная фискальная служба направила по меньшей мере 8,14 млрд гривен. Таким образом, за восемь месяцев текущего года на ремонт дорожного покрытия потратили около 8 млрд 140 млн гривен. К слову, за этот период 2017 до государственного бюджета перечислено 196,3 млрд гривен таможенных платежей. 


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