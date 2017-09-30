В столице изменено движение некоторых троллейбусных маршрутов

Кроме того, также принято решение об изменении маршрута автобуса номер 90. Известно, что в Киеве 30-го сентября с семи часов утра и до 22:00 было изменено движение троллейбусов маршрутов номер 5, а также номер 7. Кроме того, поменяли маршрут автобусов маршрута номер 90.

Такие данные распространил "Киивпастранс" – отметили представители КГГА. Изменения в указанных маршрутах общественного транспорта связано с тем, что в городе ведутся работы по обустройству слоя асфальтобетонного покрытия по путепроводу на съезде с проспекта Победы на улицу Щербакивского, а такжена выезде с ул. Щербакивского на проспект Победы.

Как сообщал УРА-Информ, ранее маршрут меняли столичные автобусы номер 32 и номер 115.