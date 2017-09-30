19:41 30.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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У пассажира киевского метро изъяли наркотики и боеприпасы

На станции столичного метро "Демеевская" правоохранители изъяли у пассажира наркотики.

У пассажира киевского метро изъяли наркотики и боеприпасы

Также у человека были изъяты боеприпасы. Такие данные при помощи Facebook распространили столичные правоохранители. Согласно этим данным – на станции "Демеевская" полицейские задержали 22-летнего жителя Сумщины, у которого обнаружили опасные предметы: освещаемые ракеты, сигнальную ракету, взрывпакет, а также дымовую шашку.

Также у мужчины обнаружил сверток с веществом, напоминающим амфетамин, а также вещество, очень похожее на коноплю. Парень отказался говорить, откуда у него наркотики.

Как сообщал УРА-Информ, оружие, а также боеприпасы были обнаружены у жителя Кировоградщины.


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