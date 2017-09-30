У пассажира киевского метро изъяли наркотики и боеприпасы

Также у человека были изъяты боеприпасы. Такие данные при помощи Facebook распространили столичные правоохранители. Согласно этим данным – на станции "Демеевская" полицейские задержали 22-летнего жителя Сумщины, у которого обнаружили опасные предметы: освещаемые ракеты, сигнальную ракету, взрывпакет, а также дымовую шашку.

Также у мужчины обнаружил сверток с веществом, напоминающим амфетамин, а также вещество, очень похожее на коноплю. Парень отказался говорить, откуда у него наркотики.

Как сообщал УРА-Информ, оружие, а также боеприпасы были обнаружены у жителя Кировоградщины.