08:30 30.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Московском мосту ограничат движение

На Московском мосту 30-го сентября будут идти ремонтные работы.

На Московском мосту ограничат движение

Ночью 29 сентября и днем 30-го на Московском мосту столицы хотят ограничить движение из-за ремонтных работ. Такие данные совсем недавно распространила пресс-служба Киевской госадминистрации (КГГА).

В корпорации "Киевавтодор" отметили, что с 23-ех часов 29 сентября по 18:00 вечера 30-го сентября из-за ремонта деформационного шва на городском Московском мосту будет отчасти ограничено движение автотранспорта - до двух полос движения – в сторону жилмассива Троещина.  "Киевавтодор" уже попросил водителей отнестись понимающе к временным неудобствам.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в начале сентября движение было ограничено на Крещатике.


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