На Московском мосту ограничат движение

Ночью 29 сентября и днем 30-го на Московском мосту столицы хотят ограничить движение из-за ремонтных работ. Такие данные совсем недавно распространила пресс-служба Киевской госадминистрации (КГГА).

В корпорации "Киевавтодор" отметили, что с 23-ех часов 29 сентября по 18:00 вечера 30-го сентября из-за ремонта деформационного шва на городском Московском мосту будет отчасти ограничено движение автотранспорта - до двух полос движения – в сторону жилмассива Троещина. "Киевавтодор" уже попросил водителей отнестись понимающе к временным неудобствам.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в начале сентября движение было ограничено на Крещатике.