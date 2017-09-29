00:30 29.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Возле Киева произошло лобовое столкновение

Тяжелое ДТП зафиксировано под Киевом.

Возле Киева произошло лобовое столкновение

Так, авария произошла на Житомирской трассе. Такие данные распространили в dtp.kiev.ua. Согласно сообщению - лобовое столкновение фуры, а также Мерседеса Спринтер произошло в 20 километрах от столицы - на Житомирской автотрассе.

В ДТП был тяжело травмирован водитель автомобиля Mercedes, который оказался зажат в кабине. В течение 20-ти минут спасатели ГСЧС решили проблему и достали из кабины пострадавшего. В тяжелом состоянии, с переломами ног, человек был срочно госпитализирован – также сказано в источнике.

Как сообщал УРА-Информ, автомобиль врезался в группу детей в центре г. Рига. По итогам ДТП трое детей были госпитализированы.


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