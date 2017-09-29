09:39 29.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве сегодня закроют выход на станции метро "Дорогожичи"

Из-за проведения мероприятий, посвященных 76-й годовщине трагедии Бабьего Яра, сегодня будет закрыт выход на станцию метро "Дорогожичи".

В Киеве сегодня закроют выход на станции метро

Об этом сообщает пресс-центр столичного метрополитена на своей странице в Facebook.

"В Киеве сегодня до 12 часов будет закрыт выход из подземного перехода станции "Дорогожичи" до мемориала Бабий Яр", - говорится в сообщении. Таким образом, в связи с закрытием выхода метро будет тянучка до нечетной стороны улицы Мельникова.

Также в сообщении КП "Киевский Метрополитен" говорится, что в этот день, 29 сентября, будут проходить мероприятия чествования 76-й годовщины трагедии.

В настоящее время станция работает в обычном режиме.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно полиция столицы проверяла, где метро утилизирует токсичные отходы. При этом в тендерной документации отметили, что токсичные отходы метро будут переданы компании "Микитртуть" – она их и утилизирует.


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