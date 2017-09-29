В Киеве сегодня закроют выход на станции метро "Дорогожичи"

Об этом сообщает пресс-центр столичного метрополитена на своей странице в Facebook.

"В Киеве сегодня до 12 часов будет закрыт выход из подземного перехода станции "Дорогожичи" до мемориала Бабий Яр", - говорится в сообщении. Таким образом, в связи с закрытием выхода метро будет тянучка до нечетной стороны улицы Мельникова.

Также в сообщении КП "Киевский Метрополитен" говорится, что в этот день, 29 сентября, будут проходить мероприятия чествования 76-й годовщины трагедии.

В настоящее время станция работает в обычном режиме.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно полиция столицы проверяла, где метро утилизирует токсичные отходы. При этом в тендерной документации отметили, что токсичные отходы метро будут переданы компании "Микитртуть" – она их и утилизирует.