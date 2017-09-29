В Киеве нашли обезглавленный труп - ФОТО

Отметим, что тело мужчины без головы обнаружили работники теплосетей во дворе, где ведутся ремонтные работы.

В настояще время личность погибшего пока не установлена, впрочем указано, что ему было около сорока лет. В то же время сотрудники полиции выяснили, что тело мужчины пролежало там примерно неделю.

На месте событий сейчас работают следователи и кинологи со служебной собакой.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", из-за проведения мероприятий, посвященных 76-й годовщине трагедии Бабьего Яра, сегодня будет закрыт выход на станцию метро "Дорогожичи" в Киеве.