14:52 29.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве нашли обезглавленный труп - ФОТО

В столице на одном из дворов Святошинского района обнаружен труп без головы, котолрый пролежал около недели. Об этом сообщает "Стражи.Эспрессо".

В Киеве нашли обезглавленный труп - ФОТО

Отметим, что тело мужчины без головы обнаружили работники теплосетей во дворе, где ведутся ремонтные работы.

В настояще время личность погибшего пока не установлена, впрочем указано, что ему было около сорока лет. В то же время сотрудники полиции выяснили, что тело мужчины пролежало там примерно неделю.

На месте событий сейчас работают следователи и кинологи со служебной собакой.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", из-за проведения мероприятий, посвященных 76-й годовщине трагедии Бабьего Яра, сегодня будет закрыт выход на станцию метро "Дорогожичи" в Киеве.


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