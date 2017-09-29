В Киеве нашли обезглавленный труп - ФОТО

В столице на одном из дворов Святошинского района обнаружен труп без головы, котолрый пролежал около недели. Об этом сообщает "Стражи.Эспрессо".
Отметим, что тело мужчины без головы обнаружили работники теплосетей во дворе, где ведутся ремонтные работы.
В настояще время личность погибшего пока не установлена, впрочем указано, что ему было около сорока лет. В то же время сотрудники полиции выяснили, что тело мужчины пролежало там примерно неделю.
На месте событий сейчас работают следователи и кинологи со служебной собакой.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", из-за проведения мероприятий, посвященных 76-й годовщине трагедии Бабьего Яра, сегодня будет закрыт выход на станцию метро "Дорогожичи" в Киеве.