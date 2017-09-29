13:36 29.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Польская компания планирует производить в Киеве трамваи, - Кличко

Польская компания Pesa планирует наладить производство трамваев в Киеве. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщается на официальном сайте киевской городской государственной администрации.

Польская компания планирует производить в Киеве трамваи, - Кличко

По словах мэра, он договорился с руководителями компании Pesa, когда посещал польский завод.

Они пообещали что откроют свой завод в Киеве - сначала крупноузловой сборки, а в планах - запуск полного цикла производства.

При этом Кличко напомнил, что Киев сейчас покупает 40 трамваев этой фирмы и еще семь львовских трамваев Электрон.

"Это высокотехнологичный европейский транспорт с низким полом, кондиционерами, видеонаблюдением и Wi-Fi. Также закупили 60 автобусов МАЗ, отвечающих современным требованиям ", - отметил он.

Добавим, на сегодняшний день в Киеве курсируют 400 трамваев, 90 процентов из них старше 30 лет.

"Чтобы полностью обновить транспортный парк нужно купить еще 165 новых трамваев, более 230 автобусов, 230 троллейбусов, - добавил глава КГГА.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", осмотр столичного здания КГГА и прилегающей территории уже завершен. По итогам проведенного изучения никаких взрывных устройств выявлен не было.


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