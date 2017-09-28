07:45 28.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева горел один из вузов - ФОТО

В центре Киева в среду поздно вечером, 27 сентября, произошел пожар.

В центре Киева горел один из вузов - ФОТО

Горел Национальный университет пищевых технологий. Пожарные пришлось эвакуировать всех сотрудников вуза.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пожар начался на уровне седьмого этажа в корпусе с химическими лабораториями, расположенном на улице Владимирской. При этом на верхних этажах в окнах были видны люди.

Спасателям удалось вывести всех людей. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Полтаве пожарные спасли двух малолетних детей и пожилую женщину. Так, спасатели, прибывшие на вызов, установили, что горит одна из квартир на третье этаже пятиэтажного жилого дома. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.


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