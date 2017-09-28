13:35 28.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве во время пожала в ВУЗе погиб один человек, - ГосЧС

В результате пожара, которые произошел вечером в среду, 27 сентября, в киевском Национальный университет пищевых технологий, погиб один человек.

В Киеве во время пожала в ВУЗе погиб один человек, - ГосЧС

При этом спасателям удалось спасли мужчину 1948 года рождения. Об этом в четверг утром, 28 сентября, сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве. Вместе с тем, в ведомстве пояснили, что во время тушения пожара здание было полностью обесточено и после проверки

при дневном освещении в пепелище лифтовой кабины обнаружены обугленные останки человеческого тела неизвестного пола.

В ГосЧС также напомнили, что пожар произошел в помещении на восьмом этаже в корпусе одного из университетов столицы. Около восьми часов вечера площадь возгорания составляла 30 квадратных метром.

Пожар полностью был ликвидирован к девяти часом вечера, - пояснили спасатели, добавив, что сейчас устанавливается причина пожара, ущерб и обстоятельства смерти человека.

Напомним, как сообщал УРА-информ, в центре Киева в среду поздно вечером, 27 сентября, произошел пожар. Горел Национальный университет пищевых технологий. Пожарные пришлось эвакуировать всех сотрудников вуза.


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