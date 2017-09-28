13:17 28.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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К отопительному сезону в Киеве готовы 52 процента жилых домов

На сегодня к отопительному сезону в Киеве готовы 52 процента жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Киевэнерго.

К отопительному сезону в Киеве готовы 52 процента жилых домов

По информации ведомства, в зоне обслуживания Киевэнерго на сегодня только 52 процента жилых домов готовы к отопительному сезону.

Это означает, что они должным образом выполнили требования по подготовке оборудования теплопунктов и домовых сетей к подаче теплоносител.

Добавим, что акты готовности к отопительному сезону получили 69 процентов лечебных учреждений, 76 процентов детсадов и 73 процента школ.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", вице-премьер-министр-министр регионального развития Украины Геннадий Зубко поведал о прогнозах начала отопительного сезона раньше запланированных сроков. В настоящее время  готовность к отопительному сезону по Украине составляет 97,6 процента. 


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