К отопительному сезону в Киеве готовы 52 процента жилых домов

По информации ведомства, в зоне обслуживания Киевэнерго на сегодня только 52 процента жилых домов готовы к отопительному сезону.

Это означает, что они должным образом выполнили требования по подготовке оборудования теплопунктов и домовых сетей к подаче теплоносител.

Добавим, что акты готовности к отопительному сезону получили 69 процентов лечебных учреждений, 76 процентов детсадов и 73 процента школ.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", вице-премьер-министр-министр регионального развития Украины Геннадий Зубко поведал о прогнозах начала отопительного сезона раньше запланированных сроков. В настоящее время готовность к отопительному сезону по Украине составляет 97,6 процента.