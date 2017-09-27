В Киеве произошло столкновения между активистами и полицией - ФОТО, ВИДЕО

В результате инцидента пострадала женщинам. Как сообщает пресс-служба "Самопомочи", возле места незаконного строительства АЗС начались новые строительные работы. На месте, где недавно местные жители посадили деревья, начали выкапывать выгребную яму под канализацию.

Люди вышли на территорию с протестом, однако между ними и охранниками произошло столкновение. В результате столкновений местной активистке сломали палец на руке.

Еще одного из активистов задержали и доставили в отделение полиции. По данным полиции, в столкновениях также пострадал один милиционер.

Между тем пресс-секретарь Дарницкого управления полиции Киева Инна Гамалий сообщила, что сейчас ситуация на месте инцидента спокойная. По ее словам, полицейские никого не били, газ не распыляли. Активиста, который облил зеленкой патрульных, задержали.

Он дал объяснение, – пояснила Гамалий, добавив, что видео, где видно применения силы и спецсредств патрульными по отношению к местным жителям видели и будут принимать меры.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киеве молодой человек угрожал прыгнуть с Моста влюбленных.