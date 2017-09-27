14:50 27.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на набережной задержали мужчину с гранатой - ФОТО

В Днепровском районе Киева, 27 сентября, мужчина спокойно розгуливал себе по набережной с гранатой в кармане.

В Киеве на набережной задержали мужчину с гранатой - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Киева в Facebook.

Как отмечается, у стражей порядка мужчина вызвал некое подозрение о они решили его проверить. Так, во вреся осмотра одежды у задержанного был обнаружен предмет, похожий на гранату Ф-1, и запал к ней.

В свою очередь сам 50-летний мужчина уверял, что эти предметы он нашел и носил с собой для безопасности.

"Изъятые предметы направили на экспертизу. Мужчину мы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

В настоящее время правоохранители по данному факту открыто уголовное дело.  

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Тернопольщине полицейский погиб от взрыва гранаты погиб. Погибший был сотрудников роты полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области, 1986 года рождения, участник антитеррористической операции.


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