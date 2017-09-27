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В Киеве горел недостроенный детсад - ФОТО

Во вторник днем, 26 сентября, в Киеве горел недостроенный детский сад.

В Киеве горел недостроенный детсад - ФОТО

Во время пожара также произошел взрыв. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Клавдиевская.

Тут расположен недостроенный детский сад. Огонь уничтожил значительная часть ограждения.

Вместе с тем, по словам очевидцев, рядом с местом происшествия были припаркованные авто.

Сейчас на месте происшествия уже дежурят медики скорой помощи, информации о пострадавших нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 24 сентября в Дарницком районе Киева горела сауна. Инцидент произошел на улице Мартовской. В итоге сгорело 72 квадратных метров конструкций из дерева.


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