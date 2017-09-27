22:32 27.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Лето-2017 в Киеве продлилось 129 дней, но вернется еще в октябре - синоптики

В Киеве среднесуточная температура с 26 сентября снизилась до 14,2 градусов тепла.

Лето-2017 в Киеве продлилось 129 дней, но вернется еще в октябре - синоптики

Это говорит о том, что в столицу пришла метеорологическая осень. Вместе с тем, несмотря на осеннее похолодание, в октябре киевлян все еще ожидает "бабье лето".

Такой прогноз в среду, 27 сентября, сделали сотрудники метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. По их данным осенняя погода продлится в течение текущей недели и дальше.

При этом, по данным синоптиков, нынешняя метеорологическая осень в Киеве началась на две недели позже, чем в среднем начиналась в XXI веке. В обсерватории также подсчитали, что нынешнее лето в Киев длилось 129 дней, поскольку началось 19 мая, что на восемь дней дольше, чем в среднем.

За 136 лет наблюдения раннее метеорологическая осень начиналась 25 августа в 1993 году, а позже - 7 октября 1999 года.

Напомним, к концу недели в Украине может похолодать до 3 градусов тепла.

Как сообщал УРА-Информ, синоптики также обещают сильные порывы ветра на востоке и юге Украины в ближайшие два дня.


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