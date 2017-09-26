В Киеве мужчина угрожает прыгнуть с Моста влюбленных - ВИДЕО

По словам сотрудников полиции, сейчас обсуждается вопрос прибытия переговорщика для разрешение конфликтной ситуации. Тем не менее есть все подозрения в том, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

"Некоторое время он разговаривал с кем-то по телефону, а в настоящее время стоит на опоре моста, ни за что не держась", - подчеркнули правоохранители.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичном Дарницком мосту произошла смертельная авария. Дорожно-транспортное происшествие произошло на съезде с Дарницкого моста возле улицы Причальная.