16:32 26.09.2017 | Киев | НовостиНовости Украины 100174734:labazovych
В Киеве мужчина угрожает прыгнуть с Моста влюбленных - ВИДЕО
В центре Киеве молодой человек угрожает прыгнуть с Моста влюбленных. В настоящее время место окружено полицией и каретой скорой помощи, движение по Парковой дороге перекрыто.
По словам сотрудников полиции, сейчас обсуждается вопрос прибытия переговорщика дляразрешение конфликтной ситуации. Тем не менее есть все подозрения в том, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
"Некоторое время он разговаривал с кем-то по телефону, а в настоящее время стоит на опоре моста, ни за что не держась", - подчеркнули правоохранители.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичном Дарницком мосту произошла смертельная авария. Дорожно-транспортное происшествие произошло на съезде с Дарницкого моста возле улицы Причальная.