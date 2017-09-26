Прокуратура подозревает бывшего главу банка "Старокиевский" в многомиллионных хищениях

Прокуратура города Киева подозревает его в присвоении 82 миллионов гривен. Как сообщает во вторник, 26 сентября, пресс-служба столичной прокуратуры, сегодня ему сообщено о подозрении во вторник.

Следователи установили, что в течение 2007-2013 годов бывший председатель правления банка, действуя в сговоре с другими служащими финучреждения и используя свое служебное положение, выдал кредитов подставным и подконтрольным лицам, которые присвоили средства банка.

В связи с чем прокуратура квалифицировала действия бывшего чиновника по статье Уголовного Кодекса Украины Хищение денег в крупном размере.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура города Киеве вручила народному депутату Украины от группы "Воля народа" Олесю Довгому обновленное подозрение. Как сообщает в понедельник, 25 сентября, пресс-служба столичной прокуратуры, вручено обновленное подозрение. Эту же информацию подтвердила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.