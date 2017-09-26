11:23 26.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Правоохранители проверяют столичное метро

Полиция столицы вскоре проверит, где метро утилизирует токсичные отходы. 

Правоохранители проверяют столичное метро

Такие данные распространили в пресс-службе прокуратуры столицы. Согласно этим данным - сейчас следователи узнают, на самом ли деле столичное метро было способно избавиться от токсичных отходов через фиктивный тендер.

Речь – про тендер, который проведен в мае между КП "Киевский метрополитен" и "Новинтех". Последняя компания выиграла тендер, не имея лицензии на деятельность. При этом в тендерной документации говорится, что токсичные отходы метро будут переданы компании "Микитртуть" – она их и утилизирует.

Как сообщал УРА-Информ, со столичного метро недавно взыскали долг – 155 миллионов гривен.


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