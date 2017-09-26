15:08 26.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На ул. Б. Хмельницкого ограничат движение

В столице с 27-го сентября планируется отчасти ограничить передвижение автотранспорта.

На ул. Б. Хмельницкого ограничат движение

Так, в столице запланированы ограничения передвижения авто по улице Богдана Хмельницкого. Такое сообщение распространили представители корпорации "Киевавтодор". Согласно их словам – с 27-го сентября и по шестое октября на улице Хмельницкого будут выполнять работы по обустройству перехода на мостовой – красно-белого. Поэтому на Богдана Хмельницкого – около перекрестка с улицей Леонтовича – планируют ограничить движение автотранспорта – до двух полос – уточняют в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, ранее передвижение транспорта в столице было ограничено на улице Телиги.


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