На столичном Дарницком мосту произошла смертельная авария - ФОТО

В результате аварии молодой человек погиб на месте происшествия. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на съезде с Дарницкого моста возле улицы Причальная .

Тут около 23 часов мужчина 25 лет на велосипеде пересекал в неустановленном месте сразу шесть полос дороги. При этом он даже не слез с самого велосипеда.

В итоге он попал под колеса Volkswagen. От полученного удара молодой человек сразу скончался.

Приехавшие на место происшествия полицейские установила, что водитель был трезв. Вместе с тем, по данным свидетелей, на участке, где произошла аварии, не было ни одного фонаря.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом, пострадали 23 человека. Среди травмированных - десять детей.