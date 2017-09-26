16:20 26.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Контрактовой площади откроют новый сквер

Завтра, 27-го сентября - на столичной Контрактовой площади планируют открыть новый сквер.

На Контрактовой площади откроют новый сквер

Так, новый сквер будет открыт 27-го сентября на месте ранее находившихся здесь МАФов. Такие данные распространили в пресс-службе КГГА. Известно, что в 11 часов утра будет проведено торжественное открытие нового сквера города номер 3 – после проведения капитального ремонта. Данный сквер оборудован на месте МАФов, которые были недавно демонтированы – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в 2016 г. планировалось открыть еще четыре новых сквера. Один сквер должны были открыть в Днепровском районе столицы, а также еще три – в Святошинском.


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