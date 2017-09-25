В Святошинском районе обнаружен труп

Так, был обнаружен труп мужчины пожилого возраста. По факту выявления тела человека сейчас решают вопрос относительно открытия уголовного производства. Данные про это уже распространили в Отделе коммуникации ГУ ЧП в Киеве.

Выяснилось, что утром 25-го сентября обнаружено тело человека уже пожилого возраста - в Святошинском районе - отметили в полиции. Также правоохранители добавили, что тело нашли на ул. Я. Коласа. Согласно данным правоохранителей – тело уже доставили на судмедэкспертизу – чтобы выяснить причины смерти.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве в августе 2017 г. труп обнаружили на территории школы.