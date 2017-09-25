Суд арестовал часть компаний депутата Киеврады Крымчака

Суд также арестовал автомобиль Mercedes-Benz ML 350 2012 года выпуска его супруги Дарьи Масол. Как сказано в решении суда, были арестованы акции Закрытого недиверсифицированного венчурного корпоративного инвестиционного фонда "Тандем" стоимостью три миллиона гривен, 99% акций компании Новопечерский посад стоимостью 2,3 миллиона гривен, и 100% акций компании Юридический центр "Правозащитник" стоимостью две тысячи гривен.

При этом суд не стал накладывать арест на другие компании, которыми, по версии следствия, Крымчак руководит через помощников. Речь, в частности, идет о компаниях Гауди Девелопмент, Калбет Хаус, Висенс Хаус, Артигас и Дали Парк.

Суд также отказал в аресте недвижимости и автомобиля, которые принадлежат родителям и брату Крымчака.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали депутата Киевпрады Сергея Крымчака по подозрению в земельных махинациях.

19 сентября Депутат Киевского городского совета Сергей Крымчак вышел из следственного изолятора после внесения за него залога в сумме 1,4 миллионов гривен.