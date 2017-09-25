11:54 25.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Суд арестовал часть компаний депутата Киеврады Крымчака

Соломенский суд города Киева арестовал три компании, принадлежащие депутату Киевской рады из фракции "Еднисть" Сергею Крымчаку.

Суд арестовал часть компаний депутата Киеврады Крымчака

Суд также арестовал автомобиль Mercedes-Benz ML 350 2012 года выпуска его супруги Дарьи Масол. Как сказано в решении суда, были арестованы акции Закрытого недиверсифицированного венчурного корпоративного инвестиционного фонда "Тандем" стоимостью три миллиона гривен, 99% акций компании Новопечерский посад стоимостью 2,3 миллиона гривен, и 100% акций компании Юридический центр "Правозащитник" стоимостью две тысячи гривен.

При этом суд не стал накладывать арест на другие компании, которыми, по версии следствия, Крымчак руководит через помощников. Речь, в частности, идет о компаниях Гауди Девелопмент, Калбет Хаус, Висенс Хаус, Артигас и Дали Парк.

Суд также отказал в аресте недвижимости и автомобиля, которые принадлежат родителям и брату Крымчака.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали депутата Киевпрады Сергея Крымчака по подозрению в земельных махинациях.

19 сентября Депутат Киевского городского совета Сергей Крымчак вышел из следственного изолятора после внесения за него залога в сумме 1,4 миллионов гривен.


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