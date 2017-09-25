18:32 25.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Со столичного метрополитена взыскали 155 миллионов гривен

Столичный перевозчик на данном этапе задолжал за поставленные вагоны.

Со столичного метрополитена взыскали 155 миллионов гривен

Так, Исполнительная служба уже взыскала со счетов предприятия столицы "Киевский метрополитен" 155 миллионов гривен – средства в пользу предприятия под названием "Укррослизинг". Об этом при помощи социальной сети рассказал недавно депутат Ю. Левченко, ссылаясь на решение Киевского апелляционного суда.

Выяснилось, что исполнители уже взыскали 155 миллионов гривен с предприятия  "Киевский метрополитен". Согласносудебному решению - столичный перевозчик обязан уплатить долг "Укррослизингу" - за 100 вагонов метро.

Как сообщал УРА-Информ, еще в апреле 2017 г. судом было вынесено решение про взыскание долга со столичного метро – в пользу "Укррослизинга".


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