Со столичного метрополитена взыскали 155 миллионов гривен

Так, Исполнительная служба уже взыскала со счетов предприятия столицы "Киевский метрополитен" 155 миллионов гривен – средства в пользу предприятия под названием "Укррослизинг". Об этом при помощи социальной сети рассказал недавно депутат Ю. Левченко, ссылаясь на решение Киевского апелляционного суда.

Выяснилось, что исполнители уже взыскали 155 миллионов гривен с предприятия "Киевский метрополитен". Согласносудебному решению - столичный перевозчик обязан уплатить долг "Укррослизингу" - за 100 вагонов метро.

Как сообщал УРА-Информ, еще в апреле 2017 г. судом было вынесено решение про взыскание долга со столичного метро – в пользу "Укррослизинга".