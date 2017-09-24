В Киеве в результате взрыва гранаты погиб военный

Сообщается, что несколько военнослужащих находились вне места своей дежурной части. Компания мужчин находилась на отдыхе, на них небыла надета военная форма.

Около 23:20 по киевскому времени в руках одного из них появилась граната, которая в результате халатного обращения разорвалась в руках ее владельца. В результате один человек погиб, еще трое получили тяжелые травмы и все были госпитализированы.

Что стало причиной детонации гранаты неизвестно, ровно и то, каким образом и откуда у мужчины в руках оказалась боевая граната.

Рассматривается версия о нетрезвом состоянии военнослужащих. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Сама модель гранаты РГД-5 могла быть украдена со склада военной части.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киевской области в селе Вишенки неизвестные бросили гранату во двор предпринимателю, в результате инцидента никто не пострадал.