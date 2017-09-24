На въезде в Киев разбились шесть машин - ФОТО

Отметим, что водитель грузовика КамАЗ не справился с дорожным управлением и врезался в Тойоту, передает Эспрессо. В частности, после удара неуправляемая легковушка, которую протащило еще 15 метров, на своем пути развернула Hyundai Accent и прижала к киоску водителя, стоявшего на обочине.

К слову, на этом всем авария еще не закончилась, поскольку авто стукнуло и Volkswagen. Hyundai в свою очередь сдвинул с места кофейню.

"Volkswagen занесло в Renault Logan, а тот въехал в припаркованный Mersedes", - добавили сотрудники полиции.

Также правоохранители подчеркнули, что во время ДТП разбились шесть машин. Среди людей больше всех пострадал водитель Hyundai Accent, которого прижало к киоску. Его с открытым переломом ног увезла скорая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Луцке произошла авария - на улице Стрелецкой - тепловоз внезапно столкнулся с микроавтобусом.