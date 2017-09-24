На въезде в Киев разбились шесть машин - ФОТО

Вчера вечером, 23 сентября, в Киеве возле станции метро "Лесная" произошло дорожно транспортное происшествие с участием шести автомобилей.
Отметим, что водитель грузовика КамАЗ не справился с дорожным управлением и врезался в Тойоту, передает Эспрессо. В частности, после удара неуправляемая легковушка, которую протащило еще 15 метров, на своем пути развернула Hyundai Accent и прижала к киоску водителя, стоявшего на обочине.
К слову, на этом всем авария еще не закончилась, поскольку авто стукнуло и Volkswagen. Hyundai в свою очередь сдвинул с места кофейню.
"Volkswagen занесло в Renault Logan, а тот въехал в припаркованный Mersedes", - добавили сотрудники полиции.
Также правоохранители подчеркнули, что во время ДТП разбились шесть машин. Среди людей больше всех пострадал водитель Hyundai Accent, которого прижало к киоску. Его с открытым переломом ног увезла скорая.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Луцке произошла авария - на улице Стрелецкой - тепловоз внезапно столкнулся с микроавтобусом.