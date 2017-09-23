В столице обстреляли троллейбус

Это произошло на конечной остановке данного троллейбуса. Информацию распространил "Киев Оперативный". Согласно сообщению – на конечной 26-го троллейбуса неизвестные открыли по транспортному средству огонь. Троллейбус в тот момент стоял на конечной, а водитель отдыхал. Вскоре он услышал хлопки и треск стекла.

После обстрела водитель выбежал и увидел группу убегающих прочь людей. Также в сообщении говорится, что злоумышленники, возможно, стреляли именно из пневматического пистолета. По итогам данного инцидента два стекла троллейбуса оказались повреждены.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине неизвестные обстреляли школу.