09:25 23.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице обстреляли троллейбус

Ночью 23-го сентября в Киеве на просп. Свободы неизвестные злоумышленники обстреляли троллейбус.

В столице обстреляли троллейбус

Это произошло на конечной остановке данного троллейбуса. Информацию распространил "Киев Оперативный". Согласно сообщению – на конечной 26-го троллейбуса неизвестные открыли по транспортному средству огонь. Троллейбус в тот момент стоял на конечной, а водитель отдыхал. Вскоре он услышал хлопки и треск стекла.

После обстрела водитель выбежал и увидел группу убегающих прочь людей. Также в сообщении говорится, что злоумышленники, возможно, стреляли именно из пневматического пистолета. По итогам данного инцидента два стекла троллейбуса оказались повреждены.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине неизвестные обстреляли школу.


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