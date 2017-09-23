В столице изъяли 12 тонн суррогатного алкоголя

Известно, что прокуратура Киевщины совместно с работниками СБУ недавно изъяли примерно 12 тонн суррогатного алкоголя. Эти данные недавно распространила пресс-служба прокуратуры региона.

Согласно данным - в течение 2016-2017 годов дельцы в подпольных цехах на территории столицы и Киевской области с применением оборудования изготавливали алкоголь из недоброкачественного сырья. Которое является угрозой для жизни и здоровья граждан. По итогам проведенных 14 обысков обнаружено и изъято около 12 тонн суррогата, автомобиль и оборудование.

Как сообщал УРА-Информ, в столице вновь позволили продавать алкоголь по ночам.