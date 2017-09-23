В подпольном цехе Киева массово изготавливали оружие - ФОТО

По словам ведомства, участники преступной группы, используя специальное оборудование, переделывали стартовое и травматическое оружие в нарезное и огнестрельное.Также изготовляли боеприпасы к нему.

Сообщается, что данную деятельность они осуществляли исключительно с целью незаконного обогащения, реализовывая оружие и патроны среди узкого круга лиц, пользовавшихся их доверием.

Подозреваемые хранили изготовленное оружие на территории гаражного кооператива в Киево-Святошинском районе.

В настоящее время, правоохранители изъяли оборудование, также тысячу единиц боеприпасов, пистолеты и карабин.

В ходе проведенной операции был задержан один человек, а его пособники объявлены в розыск.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в Луганской области в частном доме в поселке Майское Сватовского района сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.