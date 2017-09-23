21:29 23.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Спасатели объяснили запах дыма в Киеве

Сегодня, 23 сентября, жители столицы почувствовали сильный запах горечи, причиной которого стал метеорологический дымок.

Спасатели объяснили запах дыма в Киеве

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По словам начальника дежурной смены в ГСЧС, такая дымка возникает из-за накопления вредных примесей в приземном слое воздуха.

"Предварительно - никакого возгорания не было ... Причина запаха дыма в центре Киева - метеорологическая дымка", - отметил он.

Напомним, как сообщало ране "УРА-Информ", на химическом заводе в Кросби, расположенном возле Хьюстона в штате Техас, вновь возник пожар. Возгорание произошло вечером в воскресенье, 3 сентября. Очевидцы сообщают о серных клубах дыма над заводом.

 


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