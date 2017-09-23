Под Киевом неизвестные бросили гранату во двор предпринимателю

По словам полицейских, взрыв произошел около четырех утра.

В результате взрыва, осколками гранаты РГД-5 поврежден автомобиль и дом, из людей никто не пострадал.

Отмечается, что предприниматель занимается изготовлением мебели на заказ.

"Рассматриваются различные версии совершенного преступления. Полицейские изучают круг лиц, с кем потерпевший мог конфликтовать", - говорится в сообщении.

В данное время, сотрудники полиции проводят ряд необходимых оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к взрыву.

Также в полиции отметили, что по данному факту открыли уголовное дело.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", взрыв в детском саду Китая,устроил смертник, в результате террористического акта погибли восемь человек и были ранены почти 60.