На Почтовой площади работы идут по плану – КГГА

Также по плану ведутся работы по строительству многофункционального комплекса, а также реконструкции транспортной развязки. Вопросы по поводу работ на Почтовой площади столичная власть сейчас держит под своим контролем. Такое заявление сделал замглавы КГГА - Александр Спасибко.

Он уточнил, что работы по исследованию и музеефикации участка прибрежного квартала XI-XII века выполняют по плану. Финансирование в объеме 27 миллионов гривен город уже на это выделил. Но для подготовки схемы консервации участка и концепции музея археологам еще понадобится время.

Как сообщал УРА-Информ, летом киевлян предупреждали про возможное закрытие станции " Почтовая площадь".