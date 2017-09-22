В центре Киева столкнулись три машины

В результате аварии, к счастью, никто не пострадал. Как сообщают очевидцы в Facebook, инцидент произошел на пересечении улиц Жилянская и Большая Васильковская.

По предварительной информации, причиной столкновения стало не соблюдение дистанции одним из водителей. На место аварии прибыл патруль полиции, который выясняет причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице на улице Липковского в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина. По словах полицейских, с территории автоскладов выезжал грузовик который не заметил женщину и сбил ее.