07:59 22.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева столкнулись три машины

В Киеве в ночь на пятницу, 22 сентября, столкнулись три автомобиля.

В центре Киева столкнулись три машины

В результате аварии, к счастью, никто не пострадал. Как сообщают очевидцы в Facebook, инцидент произошел на пересечении улиц Жилянская и Большая Васильковская.

По предварительной информации, причиной столкновения стало не соблюдение дистанции одним из водителей. На место аварии прибыл патруль полиции, который выясняет причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице на улице Липковского в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина. По словах полицейских, с территории автоскладов выезжал грузовик который не заметил женщину и сбил ее.


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