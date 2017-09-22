16:19 22.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100174453:mysnichenko

В столице зафиксирована рекордно теплая ночь

В столице 22 сентября зафиксировали наиболее теплую ночь за последние 137 лет наблюдений. 

В столице зафиксирована рекордно теплая ночь

Эти данные распространила Центральная геофизическая обсерватория. Согласно данным метеостанции 22-го сентября в столице была наиболее теплая ночь за последние 137 лет. Температура даже не опустилась ниже 19,3 градуса – а это на целых четыре градуса теплее, чем было в 1975 году. При этом среднесуточная температура в городе на семь градусов выше климатической нормы и соответствует нормальной температуре для середины июля.

Как сообщал УРА-Информ, в столице 21 сентября был побит температурный рекорд – средняя температура поднялась до 28,3 градусов тепла.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив