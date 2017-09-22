19:21 22.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице возможны изменения в работе метро

В субботу вероятны небольшие изменения в работе столичного метро.

В столице возможны изменения в работе метро

Изменения могут внести в работу метро по причине концерта на НСК "Олимпийский". Такие данные распространили недавно в пресс-службе предприятия "Киевский метрополитен". 23-го сентября по причине проведения на стадионе "Олимпийский" концерта вероятны некоторые изменения в функционировании столичной подземки.

По итогам завершения концерта вероятно ограничение на вход - для пассажиров станций "Дворец спорта", а также станции "Олимпийская" и "Льва Толстого". Планируют предусмотреть для выдачи на линии резервные поезда.

Как сообщал УРА-Информ, станция метро Киева "Петровка" может быть переименована.


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