В столице возможны изменения в работе метро

Изменения могут внести в работу метро по причине концерта на НСК "Олимпийский". Такие данные распространили недавно в пресс-службе предприятия "Киевский метрополитен". 23-го сентября по причине проведения на стадионе "Олимпийский" концерта вероятны некоторые изменения в функционировании столичной подземки.

По итогам завершения концерта вероятно ограничение на вход - для пассажиров станций "Дворец спорта", а также станции "Олимпийская" и "Льва Толстого". Планируют предусмотреть для выдачи на линии резервные поезда.

Как сообщал УРА-Информ, станция метро Киева "Петровка" может быть переименована.