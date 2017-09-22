В столице пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Такие данные распространила пресс-служба КГГА. Согласно сообщению - 23 и 24 сентября в городе будут проводиться традиционные с/х ярмарки, на которых планируется продажа сельскохозяйственной продукции разных групп товаров.

К примеру, 23 сентября такие ярмаки будут проведены на ул. Голосеевская, 4-10; ул. Ревуцкого; а также ул. Лесковская. ул. Цветаевой. ул. Нестайко, ул. Калнышевского и еще на некоторых. 24 сентября ярмарки планируют в Печерском районе – на ул. Кудри и на б-ре Вернадского.

Как сообщал УРА-Информ, сезонные ярмарки прошли в столице 12-17 сентября.