15:14 22.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице 1269 домов остаются без горячей воды

На сегодняшний день в столице Украины без горячей воды все еще остаются 1269 домов.

В столице 1269 домов остаются без горячей воды

При этом из них в 1112 проводятся аварийные работы. Такие данные распространила пресс-служба Киевэнерго. Согласно этим данным – состоянием на 22 сентября в столице горячее водоснабжение отсутствует у 1269 жилых домов. Это значит – меньше 20 процентов всех многоэтажек Киева.

Согласно данным Киевэнерго, в основной своей массе - в 1112 домах – сейчас проводятся аварийные ремонты, а также в 157 домах ведутся плановые ремонты, а также реконструкции. Более того - в 488 высотках водоснабжение отсутствует из-за отключения газа.

Как сообщал УРА-Информ, холодное водоснабжение в столице было временно прекращено в четырех районах.


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