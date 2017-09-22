15:19 22.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичном аэропорту таможенники задержали партию янтаря в 12 кг - ФОТО

Сотрудники таможенной службы в пункте пропуска "Борисполь" обнаружили партию янтаря в 12 кг, которую пытались незаконно вывезти в Китай. 

В столичном аэропорту таможенники задержали партию янтаря в 12 кг - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС) в Facebook.

Как отмечается, для прохождения таможенного контроля гражданин Украины выбрал упрощенную систему - "зеленый коридор". В свою очередь это означает отсутствие у пассажиров предметов для декларирования, а также запрещенных или ограниченных для перемещения через таможенную границу Украины.

По словам стражей порядка, у мужчины оказалось два дорожных чемодана с янтарем крупных и средних фракций. Кроме того, солнечные камни были расфасованным в несколько полиэтиленовых пакетах.

"Янтярь был обнаружен в багажном отделении терминала с помощью технических средств таможенного контроля", - отметили сотрудники Киевской таможни ГФС.

В настоящее время вещество изъято до вынесения судом решения по делу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Луцке в гараже полиция нашла более 17 кг марихуаны янтарь, оружие и склад краденых вещей.


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