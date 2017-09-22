На Грушевского провалился асфальт

Так, асфальт провалился около магазина издательства "Наукова думка" - на тротуаре – сообщили недавно очевидцы. По их словам - на тротуаре возникла выбоина глубиной до одного метра и размером примерно метр на полтора.

Как сообщал УРА-Информ, в августе 2017 г. на столичном Андреевском спуске был замечен обвал почвы. Проседание почвы было замечено еще 16-го августа. Оползень – по мне нию специалистов – возник из-за строительства неподалеку. Здесь планируют построить гостиничный комплекс ООО Маркон. Глубина провала составила сначала примерно 3,5 метра, но потом увеличилась в два раза.