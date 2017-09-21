15:15 21.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В здании КГГА взрывчатка не обнаружена

Осмотр столичного здания КГГА и прилегающей территории уже завершен.

В здании КГГА взрывчатка не обнаружена

По итогам проведенного изучения никаких взрывных устройств выявлен не было. Об этом передает ГУ НП столицы в отчете. Согласно этим данным – примерно в 12 дня дежурная часть ГУНП получила анонимное сообщение про минирование здания Киевской городской администрации.

После этого туда направили представителей профильных подразделений полиции, специалистов взрывотехнической службы, спасателей, кинологов. На данный ммент здание и прилегающая территория уже осмотрена, взрывчатка не выявлена. Из здания сегодня эвакуировали около 200-от человек.

Как сообщал УРА-Информ, после сообщения о минировании из здания КГГА был эвакуированы посетители.


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