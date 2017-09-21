21:16 21.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве побит очередной температурный рекорд

В четверг, 21 сентябп, в Киеве побил очередной температурный рекорд.

В Киеве побит очередной температурный рекорд

Сегодня столбик термометра поднялся до плюс 28,3 градусов. Это на 0,3 градуса выше предыдущего исторического значения для этой даты.

Как сообщает Центральная геофизическая лаборатория имени Срезневского, предыдущий рекорд держался с 1932 года. По данным наблюдений всего с начала текущего года в украинской столице зафиксировано 16 температурных рекордов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на четверг, 8 июня, был побит температурный рекорд. Предыдущий держался с 1881 года. Как сказано на сайте Центральной геофизической обсерватории, благодаря знойному дню ночь на 8 июня оказалась рекордно теплой.


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