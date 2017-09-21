В Киеве мать с ребенком попали под трамвай - ФОТО

В результате аварии мальчик погиб на месте происшествия. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой.

Тут под колеса трамвая маршрута №8 попали мать и ребенок. Мальчику было около семи лет. Врачи не сумели его спасти. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.

Женщину с тяжелыми травмами забрала машина скорой помощи. Сейчас причины трагедии устанавливает полиция.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове на улице Героев Труда случилось ДТП, впоследствии которого молодой человек оказался под колесами трамвая. Парень, переходивший не по пешеходному переходу, попал под колеса трамвая перед остановкой Героев Труда.