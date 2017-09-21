17:19 21.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100174367:nastya

В Киеве грузовик раздавил на пешеходном переходе женщину - ФОТО

В столице на улице Липковского в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

 

В Киеве грузовик раздавил на пешеходном переходе женщину - ФОТО

По словах полицейских, с территории автоскладов выезжал грузовик который не заметил женщину и сбил ее.

Водитель, поздно заметив пешехода, не успел вовремя затормозить и переехал женщину несколько раз. Затем сдал назад и снова переехал женщину. 

В тяжелом состоянии женщину погрузили в скорую помощь, где она прожила еще 20 минут. От полученных травм скончалась в автомобиле скорой.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице на улице Мельникова 20-го сентября в районе станции метрополитена Лукьяновская зафиксирована авария, авто марки "Merсedes" пытался развернуться, однако вдруг его на встречной полосе сбил другой автомобиль. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив