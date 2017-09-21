В Киеве грузовик раздавил на пешеходном переходе женщину - ФОТО

По словах полицейских, с территории автоскладов выезжал грузовик который не заметил женщину и сбил ее.

Водитель, поздно заметив пешехода, не успел вовремя затормозить и переехал женщину несколько раз. Затем сдал назад и снова переехал женщину.

В тяжелом состоянии женщину погрузили в скорую помощь, где она прожила еще 20 минут. От полученных травм скончалась в автомобиле скорой.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице на улице Мельникова 20-го сентября в районе станции метрополитена Лукьяновская зафиксирована авария, авто марки "Merсedes" пытался развернуться, однако вдруг его на встречной полосе сбил другой автомобиль.