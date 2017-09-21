На крыше многоэтажки в Киеве произошел взрыв, есть пострадавшие - ФОТО

В Киеве на крыше дома по ул. Березняковская, 26 произошел сильнейший взрыв, в результате которого пострадали два человека.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве на странице в Facebook.
По прибытию спасателей выяснилось, что взорвался газовый балон без последующего горения.
"Из-за взрыва были травмированы два работника", - говорится в сообщении.
Стоить отметить, что с ожогами спины, рук, тела и лица, пострадавших госпитализировали в ожоговый центр.
К счастью, на этот раз обошлось без погибших.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудниками Национальной полиции Украины в Киеве и Службы безопасности Украины в столице задержан иностранец, который угрожал устроить взрыв.