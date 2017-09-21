На крыше многоэтажки в Киеве произошел взрыв, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве на странице в Facebook.

По прибытию спасателей выяснилось, что взорвался газовый балон без последующего горения.

"Из-за взрыва были травмированы два работника", - говорится в сообщении.

Стоить отметить, что с ожогами спины, рук, тела и лица, пострадавших госпитализировали в ожоговый центр.

К счастью, на этот раз обошлось без погибших.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудниками Национальной полиции Украины в Киеве и Службы безопасности Украины в столице задержан иностранец, который угрожал устроить взрыв.