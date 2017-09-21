15:28 21.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На крыше многоэтажки в Киеве произошел взрыв, есть пострадавшие - ФОТО

В Киеве на крыше дома по ул. Березняковская, 26 произошел сильнейший взрыв, в результате которого пострадали два человека.

На крыше многоэтажки в Киеве произошел взрыв, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве на странице в Facebook.

По прибытию спасателей выяснилось, что взорвался газовый балон без последующего горения.

"Из-за взрыва были травмированы два работника", - говорится в сообщении.

Стоить отметить, что с ожогами спины, рук, тела и лица, пострадавших госпитализировали в ожоговый центр.

К счастью, на этот раз обошлось без погибших. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудниками Национальной полиции Украины в Киеве и Службы безопасности Украины в столице задержан иностранец, который угрожал устроить взрыв.


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