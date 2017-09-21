13:33 21.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Из здания КГГА граждан эвакуируют из-за "минирования"

Правоохранителям столицы 21-го сентября позвонил неизвестный и сказал про минирование здания КГГА.

Из здания КГГА граждан эвакуируют из-за

Столичная полиция на данный момент устроила эвакуацию граждан из здания Киевской городской администрации (КГГА) – по причине этого "минирования". Такие данные распространили украинские СМИ.

Как отмечается, в полицию позвонил неизвестный, сообщивший о минировании здания КГГА. Сейчас на месте трудятся правоохранители, ведется эвакуация граждан. Также на место прибыла оперативная группа и кинологи - говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в июле в столице проходила эвакуация людей из гостиницы "Украина" –по причине поступившего сообщения про е минирование.


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