В центре Киева гадалка ограбила пенсионерку - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Отметим, что первыми на вызов приехали патрульные полицейские. Так, по прибытию на место происшествия правоохранители заметили двух женщин, которые держались за руки и эмоционально о чем-то разговаривали.

При этом пенсионерка очень нервничала, а потом сняла золотые серьги и передала собеседницы. По этому поводу сотрудники полиции сразу вмешались в ситуацию.

По словам самой старушки, гадалка "предрекла" ей страшные беды и та готова была откупиться от несчастий.

"У 67-летней жительницы Голосеевского района столицы изъяли золотые серьги потерпевшей", - отметили в полиции.

В настоящее время обманщица задержана.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Житомире "гадалки" обокрали пенсионерку на 100 тысяч гривен.