14:27 20.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева гадалка ограбила пенсионерку - ФОТО

На улице Дружбы народов в столице Украины гадалка обворовала пожелую женщину. Известно, что ранее злоумышленница была судима за грабеж и сбыт наркотических веществ.

В центре Киева гадалка ограбила пенсионерку - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Отметим, что первыми на вызов приехали патрульные полицейские. Так, по прибытию на место происшествия правоохранители заметили двух женщин, которые держались за руки и эмоционально о чем-то разговаривали.

При этом пенсионерка очень нервничала, а потом сняла золотые серьги и передала собеседницы. По этому поводу сотрудники полиции сразу вмешались в ситуацию.

По словам самой старушки, гадалка "предрекла" ей страшные беды и та готова была откупиться от несчастий.

"У 67-летней жительницы Голосеевского района столицы изъяли золотые серьги потерпевшей", - отметили в полиции.

В настоящее время обманщица задержана. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Житомире "гадалки" обокрали пенсионерку на 100 тысяч гривен.


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