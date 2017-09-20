В столице возле ТРЦ горело авто

Так, горело авто марки "Таврия", на месте на данный момент уже работают спасатели. Об этом при помощи Facebook передает dtp.kiev.ua.

Согласно сообщению - ЧП произошло 20-го сентября на Окружной – около недостроенного ТРЦ Республика. Согласно предварительным данным, горел автомобиль Таврия" – также сказано в сообщении.

При этом уточняется, что причины возникновения пожара пока не известны. На место прибыли патрульные, пожарные и скорая помощь.

Как сообщал УРА-Информ, в Николаеве в одном из жилых домов прогремел взрыв. По итогам взрыва начался пожар.