23:27 20.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве Московский мост переименуют в Северный

В Киеве в ближайшее время собираются переименовать несколько улиц, станцию метро и один из мостов. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В Киеве Московский мост переименуют в Северный

По информации совета, в Киевраду в ближайшее время будут направлены проекты решений о переименовании Московского моста в Северный мост.

Также, будет рассмотрено решение проекта об уточнении названия парка "Оболонь", а именно: парк "Урочище Наталка",  и о переименовании улицы Ванды Василевской в улицу Богдана Гаврилишина.

Кроме того, прошли общественные обсуждения и будут переименованы 34 улицы.

Отмечается, что в Киевраду уже отправлены предложения по переименованию.

Напомним,как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в КГГА рассказали о реставрации Бессарабского рынка, сейчас вероятна адаптация под некоторые современные стандарты, однако это не может менять основные детали здания. 


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