В Киеве Московский мост переименуют в Северный

В Киеве в ближайшее время собираются переименовать несколько улиц, станцию метро и один из мостов. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
По информации совета, в Киевраду в ближайшее время будут направлены проекты решений о переименовании Московского моста в Северный мост.
Также, будет рассмотрено решение проекта об уточнении названия парка "Оболонь", а именно: парк "Урочище Наталка", и о переименовании улицы Ванды Василевской в улицу Богдана Гаврилишина.
Кроме того, прошли общественные обсуждения и будут переименованы 34 улицы.
Отмечается, что в Киевраду уже отправлены предложения по переименованию.
Напомним,как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в КГГА рассказали о реставрации Бессарабского рынка, сейчас вероятна адаптация под некоторые современные стандарты, однако это не может менять основные детали здания.