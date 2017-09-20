В Киеве Московский мост переименуют в Северный

По информации совета, в Киевраду в ближайшее время будут направлены проекты решений о переименовании Московского моста в Северный мост.

Также, будет рассмотрено решение проекта об уточнении названия парка "Оболонь", а именно: парк "Урочище Наталка", и о переименовании улицы Ванды Василевской в улицу Богдана Гаврилишина.

Кроме того, прошли общественные обсуждения и будут переименованы 34 улицы.

Отмечается, что в Киевраду уже отправлены предложения по переименованию.

Напомним,как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в КГГА рассказали о реставрации Бессарабского рынка, сейчас вероятна адаптация под некоторые современные стандарты, однако это не может менять основные детали здания.