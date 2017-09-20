В Киеве до конца дня ожидаются гроза и сильный дождь

Уже в ближайшие час в столице и области пройдут грозы и сильные дожди. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте Государственной службы чрезвычайных ситуаций, по данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы киевлян ожидают грозы и ливни.

В связи с чем синоптики предупреждают о соблюдении правил поведение в городе во время стихийного бедствия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ууаганный ветер, который пронесся горными районами области вечером 17 сентября, повалил сотни деревьев в лесах области. По предварительным подсчетам, в результате непогоды были повалены более 300 гектаров леса.

Как сообщили в среду утром, 20 сентября, в Закарпатском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства, закарпатские лесники начали подсчет убытков от мощного урагана.