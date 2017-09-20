Станцию столичного метро "Петровка" могут переименовать в "Почайна"

Комиссия по вопросам переименований Киевской городской государственной администрации поддержала инициативу в рамках декоммунизации переименовать станцию в "Почайна". Теперь, как сообщается пресс-служба фракции "Самопомочи", чтобы переименование состоялось, решение должны поддержать депутаты КГГА.

Вместе с тем инициаторы переименования уверены, что это необходимо сделать, поскольку такое решение соответствует закону о декоммунизации. "Петровка" названа в честь революционера Петровского, который достаточно много натворил беды для Украины, а Почайна – это название реки, которая там протекает, - пояснили депутаты, добавив, что лучшего названия, по их мнению, для станции нет.

Члены комиссии единогласно поддержали инициативу, - заявил депутат Константин Богатов, который инициировал изменения. Он также пояснил, что его инициативу поддержали общественные обсуждения, которые длились два месяца и в них приняли участие почти две тысячи жителей столицы. 73% из них поддержали изменение названия станции метро, - заверил депутат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице еще осталось переименовать около десяти улиц. Переименование произойдет в рамках закона о декоммунизации. Об этом заявил киевский голова Виталий Кличко.